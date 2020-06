ADFC demonstriert mit Pop-Up-Radweg in Köln

Unter dem Motto "Wir sind mit Abstand der beste Verkehr" haben am Sonntag (21.06.2020) hunderte Radfahrer nit lautstarkem Klingeln und bunten Plakaten für bessere Fahrradwege in Köln demonstriert. Ein sogenannter Pop-Up-Radweg, also ein Radweg auf Zeit, sollte deutlich machen, wie wenig Platz Fahrradfahrer in Köln normalerweise haben.

Sicheres Überholen auf Pop-Up-Radweg