ADAC mahnt teure Autobahntankstellen an

Tanken an der Autobahn ist um einiges teurer, als in den Städten. In Remscheid ist dieser Unterschied sogar besonders drastisch. Da lagen die Benzinpreise an der Autobahn 53 Cent über den Vergleichspreisen, die Dieselpreise etwa 44 Cent über den Vergleichspreisen. Damit sticht die Remscheider Raststätte im ADAC Vergleich deutlich hervor - der Unterschied bei den Benzinpreisen ist der größte in ganz NRW.

Der Verkehrsclub hat die Preise von Benzin und Diesel an bundesweit 40 Autobahntankstellen zeitgleich mit den Spritpreisen der jeweils nächstgelegenen Tankstation abseits der Autobahn verglichen. Im Schnitt mussten Autofahrer in Nordrhein-Westfalen an der Autobahn 44,4 Cent je Liter Super E10 mehr bezahlen. Dieselfahrer zahlten im Mittel 40,6 Cent je Liter mehr für ihren an der Autobahn gekauften Kraftstoff.