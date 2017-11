In Bonn-Bad Godesberg ist am Samstag (25.11.2017) die Vollversammlung des Zentralkomitees der deutschen Katholiken ( ZDK ) zu Ende gegangen. Das ZDK ist die größte Laienorganisation in der katholischen Kirche.

Die 220 Delegierten sprachen sich zum Abschluss in der Godesberger Stadthalle gegen die Öffnung von Geschäften an Heiligabend aus. Der fällt in diesem Jahr auf einen Sonntag. In diesem Zusammenhang kritisierten Delegierte bei der Diskussion über den Antrag, den Fokus zu sehr auf Heiligabend zu legen. So sei es wahrscheinlich, dass in der Berichterstattung das eigentliche Thema untergehe.

Kirche soll Projekte unterstützen