Forschungszentrum Jülich: Verfahren für sicheres Abrüsten von Atomwaffen

Es soll die Zerstörung von Sprengköpfen nachweisen können, ohne dass Kontrolleure bei der Demontage zugegen sind. Dafür haben Wissenschaftler unter der Führung von Deutschland und Frankreich ein neues Verfahren ausgetüftelt.

Internationale Zusammenarbeit

Unter möglichst realistischen Bedingungen werden die Abläufe an einem simulierten Sprengkopf erprobt. Im Kern wird die Strahlung am Ort der Demontage gemessen, vorher und nachher, in allen Räumlichkeiten, Ecken und Einrichtungen. An den Werten können die Nuklearphysiker ablesen, ob das nukleare Sprengmaterial vom Sprengkopf getrennt wurde, ob Material verschwunden ist und vieles mehr.

Zerstörung nachweisbar

Der Vorteil ist: Die Zerstörung des Atomsprengkopfs ist sicher nachweisbar, ohne dass ein kontrollierter Staat den Verrat technischer Geheimnisse befürchten muss. Das Verfahren soll in überschaubarer Zeit einsatzbereit sein. Ob es in der Praxis eingesetzt wird, hängt unter anderem von den Nuklearstaaten ab.