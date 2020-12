Abriss der Niederrheinhalle Wesel: "Das Thema ist durch"

Rein formal müsse der Weseler Rat am 15. Dezember zwar noch zustimmen, aber "das Thema ist durch" , so Stadtsprecher Swen Coralic. Der Rat werde nicht anders stimmen als der Haupt- und Finanzauschuss.

Der Ausschuss hat sich bereits am Mittwoch einstimmig für den Abriss ausgesprochen. Die Entscheidungsträger sind sich einig: Eine Sanierung des maroden Gebäudes wäre zu teuer.

Abriss wohl 2022

Voraussichtlich im Jahr 2022 sollen auf dem Gelände im Stadtteil Fusternberg die Bagger anrücken. Bis dahin soll die Halle in der Corona-Krise noch als Impfzentrum genutzt werden. "Wir gehen davon aus, dass die Halle bis 2022 noch benötigt wird" , sagt Coralic.

Sommer 2019: Pächter Michael Lohmeyer in der Niederrheinhalle

Veranstaltungen in der Niederrheinhalle sind nicht mehr geplant. Der bisherige Betreiber hat Insolvenz angemeldet - er war durch die Corona-Krise in finanzielle Schieflage geraten. Dabei hatte es für Michael Lohmeyer noch im Sommer 2019 gut ausgesehen: "Von Oma Ernas 80. Geburtstag bis hin zur Altweiberparty, wo das ganze Haus voll ist, machen wir alles". Die Niederrheinhalle war trotz großen Sanierungsbedarfs gut gebucht.

Entscheidung über neue Veranstaltungshalle

Die Menschen in Wesel und Umgebung können nun auf den Bau einer neuen, modernen Veranstaltungshalle hoffen. Die Stadt strebt einen Neubau an, allerdings ist noch nicht klar in welcher Form und an welchem Ort. Der Weseler Rat wird deshalb auch über 60.000 Euro für eine Bedarfs- und Standortanalyse entscheiden.

Nur so viel scheint schon klar: Ein in die neue Halle integriertes Hotel wird es wohl nicht geben. Erhebungen hätten gezeigt, dass das "keinen Sinn" macht, so der Weseler Stadtsprecher Swen Coralic.

