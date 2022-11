Nach Strom-Unfällen: Bahn reißt Jugend-Treffpunkt ab

Stand: 18.11.2022, 17:35 Uhr

Nach einer Reihe von tödlichen Strom-Unfällen an Oberleitungen reißt die Bahn in diesen Tagen am Güterbahnhof in Troisdorf eine alte Lagerhalle ab. Das verlassene Gebäude, das direkt an den Gleisen liegt, hatte als "Lost Place" immer wieder Kinder und Jugendliche angezogen.

Von Christoph Hensgen