Zehn deutsche Städte verklagt

Nach dem Diesel-Abgasskandal hatte die Umwelthilfe zehn deutsche Städte, darunter Köln, Hamburg und Berlin, verklagt. Der Verband fordert, dass die Städte alle VW -Diesel mit illegaler Software stilllegen, weil die Betriebserlaubnis erloschen sei. Dass der Konzern eine neue Version der Software angeboten hat, spiele keine Rolle. Die Klage gegen die Stadt Düsseldorf war die erste diese Art.

Prozessmarathon der Umwelthilfe

Die DUH geht mit dieser Art Klage eine neuen Weg. Im Jahr 2016 hatte sie Fahrverbote für Diesel in Städten gefordert, in denen die Belastung mit Stickstoffdioxid in der Luft über dem Grenzwert liegt - so auch in Düsseldorf. Das dortige Verwaltungsgericht hatte die Stadt verpflichtet, notfalls mit Fahrverboten für saubere Luft zu sorgen.

Das Bundesverwaltungsgericht prüft jetzt die Rechtmäßigkeit des Urteils. Eine Klage gegen das Kraftfahrzeugbundesamt dagegen wurde bereits abgewiesen.