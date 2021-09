Aachener Weiher - mit Flutlicht gegen Gewalt

Reiterstaffel im Einsatz

Der Einsatz der Reiterstaffel aber auch das Flutlicht seien effektive Maßnahmen, um die Gewalt am Aachener Weiher einzudämmen, sagen Polizei und Stadt.

Jeweils am Freitag und am Samstag sind die drei Strahler, die die Flächen sehr hell ausleuchten, eingeschaltet. Das empfinden einige Besucher als sehr grell und störend - andere freuen sich darüber, dass sie dort endlich etwas sehen können in der Nacht.

Billiger als ein Clubbesuch

Ein junger Mann aus Frechen erzählt, dass der Aachener Weihe eine guter Ort für junge Leute sei, um zu feiern. Für den Besuch in Clubs hätten er und seine Bekannten oft kein Geld. Hier könne man Getränke selber mitbringen - das sei viel günstiger.

Tatsächlich verläuft diese Nacht ohne Zwischenfälle. Ob man das Licht nun auch in den kommenden Wochen und Monaten an den Wochenenden einschalte, müsse man sehen, sagt die Kölner Polizei. Die Temperaturen würden nun sinken und die Rasenflächen seien schnell feucht. " Das ist dann nicht mehr so attraktiv hier ", sagt eine Sprecherin. Der Lichtmast bleibt aber selbstverständlich stehen, so dass man auf die Maßnahme dann auch im kommenden Sommer wieder zurückgreifen kann.

Stand: 19.09.2021, 14:42