"aachener Modehaus" öffnet in ehemaliger Kaufhof-Filiale in Leverkusen

Um 10.30 Uhr gingen die Türen vom "aachener Modehaus" auf.

Draußen hatten schon etwa 80 Menschen gewartet. Das Modehaus hat in der ehemaligen Kaufhof-Filiale am Wiesdorfer Platz in Leverkusen ein neues Zuhause gefunden.

Ankündigung im Schaufenster

In den vergangenen Tagen hatte das "aachener Modehaus" Zettel im Schaufenster angebracht. Darauf stand, dass das Modehaus künftig montags bis samstags von 10 bis 19 Uhr öffnen soll. Die Eröffnung ging dann aber mit einer kleinen Verspätung los: Es gab ein technisches Problem mit den Kassen.

Öffnung auf Zeit

Noch ist nicht klar, wie es mit der Filiale weitergeht. Zunächst wird sie bis zum 31. Januar 2024 betrieben. Was danach passiert, weiß Geschäftsleiter Thomas Przybylski noch nicht. Bis dahin verkauft das "aachener Modehaus" Kleidung aus dem Lagerbestand zum Rabattpreis.

"aachener Modehaus" ist selbst insolvent

Der Konzern Galeria Karstadt Kaufhof hatte zuletzt immer wieder Filialen schließen müssen, im Sommer auch die in Leverkusen. Entsprechend groß war die Hoffnung auf ein neues Kaufhaus. Das "aachener Modehaus" ist allerdings selbst insolvent.

21 Mitarbeitende betroffen

Aktuell arbeiten 21 Menschen in der Filiale in Leverkusen. Ob sie sich nach dem 31. Januar 2024 einen neuen Job suchen müssen oder in einer anderen Filiale unterkommen, ist noch offen. Mit dem Jahreswechsel wird es auch einen Eigentümerwechsel geben.

Bisher gehört das Gebäude der Branicks Group. Eine Tochter der Stadtteilentwicklungsgesellschaft Wiesdorf/Manfort wird das Gebäude im kommenden Jahr übernehmen.

