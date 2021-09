Aktivisten besetzen leerstehendes Aachener Kloster

Es beginnt an einem Freitagabend, vor fast zwei Wochen: Etwa 20 Aktivisten öffnen eine, wie sie selbst sagen, unverschlossene Tür an der Gartenmauer des Klosters. Im Gebäudeinneren finden sie überall offene Räume vor, außen bringen sie Hausbesetzer-Banner an. Die Anlage besteht aus einem großen Klostergebäude mit Kirche und Kreuzgang, dazu einem mittlerweile zugewachsenen großen Garten mit Bäumen, Skulpturen und Kapellen.

Gebäudebesetzung und gute Nachbarschaft

Die Aktivisten veranstalten täglich ein Diskussionsforum, an dem auch viele Nachbarn teilnehmen

Die Aktivisten - vorwiegend Leute aus der linken, autonomen Szene - beginnen, sich im Kloster häuslich einzurichten. Seitdem gibt es eine Gemeinschaftsküche, eine Bibliothek, Sporträume, eine Siebdruckwerkstatt und Schutzräume für bedürftige Menschen. Täglich kommen Nachbarn vorbei. Anfangs wollen viele neugierig nur einmal in das seit langem geschlossene Kloster schauen, mittlerweile sind einige von der Idee eines sozio-kulturellen Zentrums begeistert. Täglich wird ein Diskussionsforum abgehalten, an dem auch Menschen teilnehmen, die in der Umgebung leben.

Neuer Eigentümer für Klostergebäude gesucht

Das Kloster steht seit 2009 leer. Damals waren die letzten Ordensschwestern ausgezogen. Die komplette Anlage wurde verkauft, später wechselte immer wieder der Besitzer. Der vorerst letzte Eigentümer ist die German-Property Group, die allerdings inzwischen insolvent ist. Ende August endete das Bieterverfahren für potentielle Käufer, auch die Stadt Aachen hat mitgeboten.

Treffpunkt für alle und alternative Wohnprojekte

Die Hausbesetzer wollen auch bei einem Verkauf des Gebäudes an einen neuen Eigentümer im Kloster bleiben. Nach ihrem Willen soll hier ein Treffpunkt für alle entstehen, Kapelle und Garten könnten vielfältig kulturell genutzt werden. In die zahlreichen Räume, in denen früher die Ordensschwestern lebten, sollen alternative Wohnprojekte einziehen. Jetzt hoffen die Aktivisten auf Unterstützung aus der Politik und von der Stadt Aachen.

Die Besetzer wollen auch nach einem Verkauf des Klosters dort bleiben

Spannend wird sein, wie sich ein möglicher neuer Eigentümer verhält. Bei der Polizei ist schon eine Anzeige wegen Hausfriedensbruchs eingegangen. Aber erst muss noch geklärt werden, wer im Moment tatsächlich der Eigentümer ist, so die Polizei. Die Hausbesetzer machen sich jedenfalls schon Gedanken, wie sie den Winter im Kloster überstehen, ohne zu frieren - die Heizung funktioniert nicht mehr.

Stand: 01.09.2021, 16:55