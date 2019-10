Aachener Jecke verlegen den 11.11. auf den 10.11.

Und da stecken offenbar ganz praktische Gründe dahinter: Die meisten Menschen haben sonntags frei und könnten mitfeiern, sagt der AAK - das ist der Dachverband der Aachener Karnevalsvereine.

Im vergangenen Jahr fiel der Sessionsauftakt tatsächlich auf einen Sonntag und dabei sind dreimal so viele Menschen wie sonst zum Holzgraben gekommen - rund 3.000. Das will man jetzt wieder. Der Oberbürgermeister und alle Beteiligten seien einverstanden, sagen die Aachener Karnevalisten.

Und damit kann jeder schon am 10.11. in Aachen feiern und wenn er will, am wirklichen Sessionsstart nach Köln fahren, so die Meinung des Festausschusses Aachener Karneval.

Stand: 29.10.2019, 10:39