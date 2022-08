Großprojekt Blue Gate am Aachener Hauptbahnhof verzögert sich

Bei dem Großprojekt Blue Gate geht es um ein Komplex aus fünf Gebäuden. Darin sollen Studentenapartments, Büros, ein Hotel, Geschäfte, Gastronomie und ein Fahrradparkhaus untergebracht werden.

Eröffnung auf unbestimmte Zeit verschoben

Eigentlich war die Eröffnung – zumindest der Studentenapartments - für diesen Herbst geplant, rechtzeitig zum Beginn des Wintersemesters. Man könne zurzeit nichts Konkretes zur Fertigstellung sagen, so Projektsprecherin Gabriele Stegers. In nahezu allen Bereichen müsse man längere Lieferzeiten für Baumaterialien in Kauf nehmen. Derzeit wird vor allem am Innenausbau und den technischen Anlagen gearbeitet.

Base Camp Group übernimmt Hoteltrakt

Das Hotel Holiday Inn Express sollte im Gebäude direkt neben der Burtscheider Brücke einziehen. 160 Zimmer waren geplant. Fest steht, sagt die Sprecherin, dass der Co-Entwickler, die englische Base Camp Group, das Gebäude übernimmt. Das Unternehmen ist schon mit 300 vollmöblierten Studentenzimmern mit Bad am Projekt Blue Gate beteiligt.

RWTH als weiterer Mieter

Weiterer Mieter in dem Gebäudeensemble ist die RWTH. Ein Mietvertrag über 7.500 Quadratmeter Büro- und Seminarfläche war bereits Anfang des Jahres abgeschlossen worden. Damit ist der Bürokomplex komplett vermietet. Er besteht aus zwei mehrgeschossigen Gebäuden, die durch ein gläsernes Treppenhaus miteinander verbunden sind.

Das Blue Gate-Projekt in Aachen wird in einem Joint Venture der Base Camp Group und der Harfid Holding GmbH entwickelt.