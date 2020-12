Preisverleihung unter Corona-Bedingungen

Wegen der Pandemie musste die traditionelle feierliche Preisverleihung in der Aachener Aula Carolina in diesem Jahr abgesagt werden. Stattdessen gibt es ein Video, in dem die beiden Preisträger und ihre Arbeit ausführlich vorgestellt werden. Die Laudatio auf die Ausgezeichneten findet auch in diesem Film statt. Sie wird von dem Politiker der Partei Die LINKE Gregor Gysi gehalten. Das Video ist ab 19 Uhr auf der Homepage des Aachener Friedenspreises abrufbar.

Einsatz für Geflüchtete

Der erste Preisträger, der französische katholische Priester Pére Antoine Exelmans, hilft seit mehr als drei Jahren Flüchtlingen in Marokko. Dabei setzt er sich vor allem für Menschen an der algerischen Grenze ein, die zum Opfer von Gewalt, Erpressung und Menschenhandel werden. Im Gemeindezentrum des Priesters bekommen die Geflüchteten eine sichere Unterkunft. Die Verleihung des Aachener Friedenspreises an Antoine Exelmans soll auch das Thema Flüchtlinge wieder in das Bewusstsein der Öffentlichkeit rücken.

Hilfe für Arme und Obdachlose

Der zweite Preisträger ist das Zentrum für Menschrechte Gaspar Garcia in der brasilianischen Metropole Sao Paolo. Wegen der Wirtschaftskrise in Brasilien werden in der Millionenstadt Sozialausgaben immer weiter zusammengestrichen, viele Einwohner verlieren ihre Wohnungen. Das Zentrum für Menschenrechte kämpft in den Vierteln der Armen gegen Zwangsräumungen, die oft von Gewalt begleitet werden und leistet rechtlichen Beistand und sozialpsychologische Hilfe.

Stand: 10.12.2020, 13:23