Am Sonntagabend (01.09.2019) wird der Aachener Friedenspreis verliehen. Er geht in diesem Jahr an zwei Organisationen, die sich gegen Atomwaffen auf dem Fliegerhorst Büchel aussprechen.

" Auf dem Fliegerhorst Büchel in der Eifel lagern die letzten Relikte des Kalten Krieges auf deutschem Boden" , teilten die Organisatoren des Aachener Friedenspreises mit. Auf dem Stützpunkt der deutschen Luftwaffe sollen sich in unterirdischen Bunkern etwa 20 Atombomben der Amerikaner befinden.