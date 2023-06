Das Aachener Reitturnier CHIO hat begonnen

Princess Anne wird erwartet

Princess Anne war viele Jahre lang Präsidentin des Internationalen Reitsportverbandes FEI . Ihre Tochter hat bei der WM 2006 in Aachen eine Medaille geholt. Da war Princess Anne auch dabei. Jetzt ist der Aachen-Laurensberger Rennverein wieder stolz darauf, sie und das Partnerland Großbritannien begrüßen zu dürfen. Auf dem Gelände sind extra Fotopunkte eingerichtet worden, an denen man Selfies machen und sie möglichst in die Welt verschicken soll. Motto des Partnerlandes: "All you need is love." Alles soll eben britisch sein, sagen die Veranstalter. Nur bitte das Wetter nicht.

Preisgelder von knapp 3,9 Millionen Euro

Extremes Wetter wie Starkregen tut auch dem Pferdesport – besonders wegen der Böden – nicht gut. Schließlich geht es um viel: Bei den fünf Reitsportdisziplinen werden insgesamt Preisgelder von knapp 3,9 Millionen Euro herausgegeben. Am meisten natürlich beim Springreiten. Das startet mit den ersten Prüfungen in der Turnierwoche. Dann kommen auch die weiteren Disziplinen Dressur, Vielseitigkeit und Gespannfahren hinzu. Am Dienstagabend werden zur offiziellen CHIO -Eröffnungsfeier rund 40.000 Zuschauer im Stadion erwartet. Sie wird - wie vieles vom Aachener Reitturnier - im WDR Fernsehen gezeigt. Für alle Sportwettbewerbe und das Showprogramm reisen rund 1000 Pferde an.

Kritik am Reitsport

Immer ein Besuchermagnet: der Soerser Sonntag

Seit Jahren gerät der Turniersport mit Pferden immer wieder in die Kritik. Die Veranstalter des Aachener Reitturniers wollen das Thema jetzt verstärkt angehen. Dazu ist unter anderem eine neue Initiative gegründet worden – der Scientist Circle. Verschiedene Wissenschaftler aus Deutschland, Belgien und der Schweiz wollen sich dabei über das Wohl der Tiere austauschen. Gemeinsam soll zum Beispiel erforscht werden, wie es Sportpferden bei Turnieren geht. Dazu werden zum Beispiel Untersuchungen und Messungen gemacht.

Das Pferdewohl im Blick

neue Pferdeduschen