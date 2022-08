Urteil in Aachen nach Unfall-Tour mit Linienbus erwartet

23. Dezember 2019: Der Angeklagte soll nachts die Tür eines Gelenk-Linienbusses aufgedrückt haben, der in Aachen auf dem Gelände des Verkehrsunternehmens ASEAG geparkt stand. " Eigentlich habe ich nur einen Platz zum Schlafen gesucht ", erklärte der 38-Jährige im Prozess. Er sei damals obdachlos gewesen.

Wie er es denn geschafft habe, den 18 Meter langen und 16 Tonnen schweren Bus in Gang zu setzen, wurde er gefragt. Seine Antwort: " Der Schlüssel steckte. " Danach fehlt ihm laut eigener Aussage jede Erinnerung. Vielleicht habe er damals seine Frau in Nettetal besuchen wollen. " Nein, einen Führerschein habe ich nie besessen ", sagte der Angeklagte vor Gericht.

Sachverständiger: Fahrer mit 1,4 Promille unterwegs

Was der 38-Jährige so alles angerichtet hatte, rekonstruierte am vergangenen Prozesstag ein Unfallsachverständiger. Dazu hatte der Experte den Fahrtenschreiber des Busses sowie Polizeivideos und die Unfallschäden ausgewertet.

Demnach fuhr der Angeklagte mit mindestens 1,4 Promille erst durch Aachen und touchierte einen Container, später einen geparkten Kleinwagen. Dann ging es über die Autobahn nach Eschweiler, wo die zwischenzeitlich alarmierte Polizei mit mehreren Streifenwagen die Verfolgung des Busses aufnahm.

Mit Polizeieskorte durch den Raum Aachen

So ging es im Konvoi unter anderem nach Stolberg, Breinig, Walheim, Friesenrath, zurück nach Walheim und dann wieder Richtung Stolberg. Dabei hielt sich der Angeklagte laut Gutachten stets an die vor Ort vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit. Da der 38-Jährige auf seiner Fahrt enge Gässchen bevorzugte, konnte die Polizei ihn nicht überholen. Tatenlos musste sie mit ansehen, wie der Bus mit Tempo 30 an diversen geparkten PKW entlangschrammte.

Auch zwei Streifenwagen wurden beschädigt. Ebenso rammte der Angeklagte ein Polizeiauto weg, dass ihm die Weiterfahrt versperren wollte. Das alles dokumentierte die Videokamera eines Polizeihubschraubers. Verletzt wurde niemand.

Geschätzt etwa 200.000 Euro Gesamtschaden

In Stolberg-Gressenich endete für den Angeklagten die Reise nach zweieinhalb Stunden und zurückgelegten 47 Kilometern. Auf einer schmalen Landstraße war er mit dem Bus auf den Seitenstreifen geraten und hatte sich im Matsch festgefahren. Während seiner Tour durch den Großraum Aachen hatte der Mann laut Anklage mehr als 20 Unfälle gebaut.

Er hatte nicht nur geparkte Autos touchiert, sondern auch Verkehrsschilder, Ampelanlagen, Leitplanken, einen Baum und einen Zaun. Der Gesamtschaden wird auf rund 200.000 Euro geschätzt. Allein die Reparatur des arg demolierten Linienbusses soll an die 100.000 Euro verschlungen haben.

Der Angeklagte kam nach seiner Festnahme zunächst in Untersuchungshaft, wurde dann aber unter Auflagen freigelassen. Er setzte sich ins Ausland ab und konnte erst vor Monaten wieder gefasst werden.