Großes Vorhaben: Wird Aachen bis 2030 klimaneutral?

Für dieses Vorhaben hat sich Aachen zusammen mit anderen 377 Städten bei der Europäischen Union beworben. Und die Kaiserstädter konnten mit ihrem Konzept überzeugen. Sie werden nun – wie zum Beispiel auch Amsterdam und Paris – bei ihrem ambitionierten Vorhaben unterstützt. Aber auch die eigenen Möglichkeiten will Aachen mobilisieren: „Wir haben eine exzellente Hochschule, wir haben eine absolut engagierte Bürgerschaft." , sagt Oberbürgermeisterin Sibylle Keupen. „Wir haben hier in der Stadt kurze Wege, nicht nur in Fragen der Mobilität, sondern auch was die Vernetzung angeht. Und das wird genau der Gelingensfaktor sein, damit wir das schaffen.“

Know-How der Hochschulen gefragt

Dazu will die Stadt eng zusammenarbeiten - mit der Leitung, aber auch mit Forschungsinstituten der Hochschulen – die schon lange an den Themen Klimawandel und CO2 -Reduktion forschen. Aber auch das Umweltbewusstsein der Bürger ist gefragt.

Bürgerinnen und Bürger sollen mitgenommen werden

„Bei der Mobilität kann jeder und jede durch einen bewussteren Umgang einen Beitrag leisten, indem man aufs Fahrrad, auf den ÖPNV , auf den Fußweg umsteigt.“ , appelliert Sibylle Keupen. „Aachen kann das, wir haben kurze Wege und von daher die herzliche Einladung, dieses Angebot jetzt auch im Sommer zu nutzen.“ Im Bereich der Gebäude soll noch mehr in Dämmung investiert werden, um Energie und damit CO2 einzusparen.

Unterstützung von der EU