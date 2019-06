Hunderte Demonstranten in Aachen angereist

Etwa 20.000 Schülerinnen und Schüler aus 16 Ländern werden am Freitag (21.06.2019) in Aachen zu einer Demonstration für den Klimaschutz erwartet. Die ersten Anhänger der "Fridays for Future"-Bewegung sind bereits am Donnerstag (20.06.2019) angereist. Mit einem Sonderzug trafen am Abend Hunderte am Aachener Hauptbahnhof ein.