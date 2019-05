Kritik an designiertem Aachener Friedenspreisträger

Der designierte Preisträger des Aachener Friedenspreises, Ruslan Kotsaba, ist wegen antisemitischer Äußerungen in die Kritik geraten. Der Vereinsvorstand will am Freitagvormittag (10.05.2019) zusammenkommen und beraten, ob der 52 Jahre alte Journalist und Blogger aus der Ukraine tatsächlich ausgezeichnet werden soll.