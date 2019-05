Aachener Friedenspreis geht in die Ukraine und in die Eifel

Der Aachener Friedenspreis geht in diesem Jahr an den ukrainischen Journalisten Ruslan Kotsaba und zwei Initiativen gegen Atomwaffen: den „Initiativkreis gegen Atomwaffen“ und die Kampagne „Büchel ist überall! atomwaffenfrei.jetzt!“. Sie setzen sich seit vielen Jahren für den Abzug von US-amerikanischen Atombomben auf dem Fliegerhorst Büchel in der Eifel ein.

Atomare Gefahr lauert in Bunkern

Auf dem Stützpunkt der deutschen Luftwaffe im Eifelort Büchel lagern in unterirdischen Bunkern etwa 20 Atombomben der Amerikaner. Jede von ihnen hat eine Sprengkraft viermal so groß wie die der Hiroshima-Bombe. Mit Demonstrationen, Blockaden und anderen Aktionen machen die beiden Initiativen gegen Atomwaffen seit vielen Jahren auf die nukleare Bedrohung aufmerksam.