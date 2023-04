Aachen: Gibt es ein Leben nach dem Shopping?

Schon vor Corona begann der Lack zu bröckeln, nach Corona kamen die Kunden vom Online-Handel nicht mehr zurück. Der Dahmengraben beispielsweise war einmal eine Flaniermeile, ideal gelegen zwischen Elisenbrunnen und dem Kaufhaus Lust for Life. Die Kunden kamen, die Händler verdienten Geld trotz hoher Mieten. Und jetzt? Die einen sind schon weg, nach WDR-Informationen geht mit "Marc O Polo“ Ende Juni ein weiterer Markenhändler.

Positives Denken

Wer die ehemalige 1a-Lage durchschreitet, blickt überwiegend in leere Fenster. Nur einer hält dagegen: Marty Dahmen ist seit 15 Jahren am Dahmengraben ansässig. Über social media erhält er seine Kundenbindung, hat ein Online-Standbein, kommt aber auch stationär auf schwarze Zahlen. "Ich höre nur, daß früher alles besser gewesen wäre. Man sollte positiver reden“ , findet der Mann aus Maastricht, "dann könnte sich eher etwas Positives entwickeln“ .

Verfall in der unteren Adalbertstraße

Leerstand statt Einkaufswelten

Neben Dahmens Boutique steht etwas, das er mit seiner positiven Perspektive für eine Chance hält, das aber derzeit das gesamte Umfeld belastet: das ehemalige Kaufhaus "Lust for Life“ . 12.000 Quadratmeter Nutzfläche hat es, sogar eine Thermalquelle im Keller – doch seit inzwischen sechs Jahren ist es geschlossen. Viel versprach der Eigentümer, aber es geschah nichts Sichtbares. Andernorts, in der unteren Adalbertstraße, hat ein regionaler Investor eine ganze Häuserzeile mit Läden und Wohnungen gekauft, um sie verfallen zu lassen.

Sanierungsgebiet City

Jetzt will die Stadt ihr rechtliches Instrumentarium nachschärfen. Sie prüft, große Teile der City zum Sanierungsgebiet zu erklären. So könnten Immobilienbesitzer mit neuen Anreizen, aber auch rechtlichen Zwangsmitteln, zum Handeln gebracht werden. Modernisierungs- oder Baugebote sind denkbare Werkzeuge oder eine Verpflichtung, häßliche Baulücken zu schließen.

Task Force will "aufhübschen"

Weil es aber Jahre dauern kann, bis ein solcher Beschluß sichtbare Folgen hätte, versucht die Stadt inzwischen, mit gleich mehreren Projekten, leere Läden wieder mit Leben zu füllen. "Ladenliebe“ bezuschußt Mietzahlungen für Existenzgründer in leeren Geschäftslokalen, eine "Task Force“ versucht, triste Ecken durch Pflanzen aufzuhübschen, am Kugelbrunnen soll im Sommer sogar ein Stadtstrand Aufenthaltsqualität schaffen.

Wohnen statt Einkaufen`?

RWTH-Professorin Christa Reicher plädiert für gemischte Nutzungen

Ob das aber dem Einkaufsstandort Aachen zur Renaissance verhelfen kann, bezweifeln Experten. Christa Reicher, Professorin am Lehrstuhl für Städtebau der RWTH, sieht in Zukunft auch in Shoppingmeilen eher gemischte Nutzungen. "Dienstleister werden in die Innenstädte ziehen“ , so die Forscherin, "urbane Produktion, Kultur – und Menschen“ . Die City werde wieder verstärkt zum Wohnort.

Zwischennutzung startet

Neue Perspektiven am Büchel

Wo immer möglich, will die Stadt dazu selbst Akzente setzen. Am Büchel eröffnen sich neue Perspektiven, wo ein marodes Parkhaus Jahrzehnte seinem Abriß trotzte. Die Zwischennutzung mit Märkten und Kultur hat begonnen. Danach werden rund um einen Park ab 2026 Wohnungen entstehen, Büros, Gewerbe. Auch das "Lust for Life“ wird nie mehr Kaufhaus sein. stadt privater Investoren

