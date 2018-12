Eine Klage gegen belgischen Meiler Tihange 2 gescheitert

Risse im Reaktorbehälter

Die Dreiländerregion hatte unter Federführung der Städteregion gegen die Wiederinbetriebnahme des Meilers im Dezember 2015 geklagt. Wegen tausender Haarrisse im Reaktordruckbehälter ist die Sicherheit des Meilers umstritten. Mit einer zweiten sogenannten Betroffenheitsklage wollen Kommunen, Personen und Unternehmen erreichen, dass Tihange 2 stillgelegt wird.

Sie begründen dies mit der persönlichen Betroffenheit im Falle eines schweren Atomunfalls. Vor dem Gericht der ersten Instanz in Brüssel hat die Städteregion nach eigenen Angaben dabei neue Argumente eingebracht: So verwies sie auf bröckelnden Beton in Überdruckbereichen. Es bestünden erhebliche Zweifel, dass das Gebäude bei außergewöhnlichen Ereignissen, wie einem Flugzeugabsturz, standhielte.

Video starten, abbrechen mit Escape Pannenreaktor Tihange 2: Plötzlich sicher? | Monitor | 20.11.2018 | 01:38 Min. | Das Erste

Stand: 13.12.2018, 19:31