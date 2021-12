60-Stunden-Impfmarathon: Aachen steht in den Startlöchern

Ein Termin ist nicht nötig. Wer eine Erst-, Zweit- oder auch eine Booster-Impfung bekommen will, muss sich nur anstellen. In den Aachen-Arkaden an der Trierer Straße wird übers Wochenende in einem leerstehenden Ladenlokal Tag und Nacht durchgeimpft. Die Impfungen sind für alle kostenfrei.

Unter-30-Jährige bekommen den Impfstoff von Biontech, Menschen ab 30 Jahren den von Moderna oder Johnson & Johnson. Bis zu zehn Ärzte impfen gleichzeitig in den Aachen-Arkaden. Ziel ist es, mitten in der vierten Corona-Welle die Impfquote deutlich zu erhöhen und der jetzt auch hohen Nachfrage gerecht zu werden.

Gesundheitsdezernent ruft zur "Spritz-Tour" auf

Der Gesundheitsdezernent der Städteregion, Michael Ziemons, rief alle in Aachen und Region dazu auf, "sich diese sehr lohnende Spritz-Tour" zu gönnen. Je nach Nachfrage könne man die Kapazitäten in den Arkaden auch noch kurzfristig erhöhen.

Auf der Internetseite der Städteregion findet man Aufklärungs- und Einwilligungsbögen zur Impfung, die man am besten schon zuhause zwei Mal ausdruckt und ausgefüllt zum Impfen mitbringt.

Unabhängig von der Aktion in Aachen hat das NRW-Gesundheitsministerium den "Impf-Advent" ausgerufen. Daran beteiligen sich viele Arztpraxen im Land, um Interessierte in der Adventszeit vor allem auch Freitagnachmittags und an Samstagen zu impfen - auch ohne Termin. Eine Übersicht, wann man sich in welcher Praxis impfen lassen kann, gibt es auf der Internetseite der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein.