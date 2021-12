Kampf gegen Corona - Impfmarathon in Aachen

Um Punkt acht Uhr hat am Freitag das 60-Stunden-Impfzentrum in den Aachen-Arkaden seine Türen geöffnet. Die Erste, die rein durfte, war eine Aachenerin, die seit 6.15 Uhr gewartet hatte - vor einem ehemaligen Ladenlokal, wo jetzt das Impfzentrum der Städteregion Aachen untergebracht ist.

Lange Warteschlangen zum Start der Impfaktion

Der Andrang war groß, mehr als 100 Impfwillige standen am Morgen in der Warteschlange, die sich in zwei Reihen durch die gesamte Passage der Aachen-Arkaden zog. Allein in der ersten Stunde konnten etwa 140 Menschen geimpft werden. Für die Mehrheit von ihnen war es die dritte Impfung. Diesen Booster kann jeder bekommen, bei dem die zweite Impfung mindestens fünf Monate zurückliegt.

Zehn Impfstraßen gibt es im provisorischen Impfzentrum, das heißt, es können bis zu zehn Ärzte gleichzeitig impfen. Je nach Nachfrage, so die Städteregion Aachen, könnte man die Kapazitäten in den Arkaden auch noch kurzfristig erhöhen.

Geimpft wird mit den Vakzinen von Biontech, den alle Unter 30-Jährigen bekommen, und mit denen von Moderna und Johnson & Johnson. Einen Termin braucht man nicht. Die meisten, die sich am Freitagmorgen impfen ließen, kamen aus Aachen oder den Nachbarkommunen. Aber auch ein junger Mann aus Münster war angereist, um sich zum ersten Mal impfen zu lassen. Er hatte in seiner Heimatstadt keinen zeitnahen Termin mehr bekommen.

Das erzählte auch ein älterer Herr aus Aachen, der bei seinem Hausarzt erst im Januar einen Termin zum Boostern bekommen hätte, aber gerne jetzt schon die Auffrisch-Impfung hätte.

Städteregion will mindestens 4.000 Menschen impfen

Mehr als 4.000 Menschen sollen bei der 60-Stunden-Aktion geimpft werden, sagte Städteregionsrat Tim Grüttemeier, der zusammen mit Aachens Oberbürgermeisterin Sibylle Keupen zum Start des Impfmarathons in die Aachen-Arkaden gekommen war. Auf der Internetseite der Städteregion findet man Aufklärungs- und Einwilligungsbögen zur Impfung, die man am besten schon zuhause zwei Mal ausdruckt und ausgefüllt zum Impfen mitbringt.

Alternative zum Impfmarathon: der Impf-Advent

Unabhängig von der Aktion in Aachen hat das NRW- Gesundheitsministerium den sogenannten Impf-Advent ausgerufen. Daran beteiligen sich viele Arztpraxen im Land, um Interessierte in der Adventszeit, vor allem auch Freitagnachmittags und an Samstagen, zu impfen - auch ohne Termin. Eine Übersicht, wann man sich in welcher Praxis impfen lassen kann, gibt es auf der Internetseite der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein (externer Link).

Stand: 03.12.2021, 14:12