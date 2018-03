In der Nacht zum Mittwoch (28.03.2018) müssen auf der A46 zwei der sechs Fahrstreifen der Fleher Brücke gesperrt werden. In den Stahlstreben der Brücke haben sich Risse gebildet. Darum muss die Fahrbahn entlastet werden.

Wann die Teilsperrung südlich von Düsseldorf wieder aufgehoben wird, ist nach Angaben von Straßen. NRW noch unklar.

Mittlerweile dritte Rheinbrücke sanierungsbedürftig

Die Risse in der Fleher Brücke haben sich in den sogenannten Schrägsteben gebildet, auf denen die Fahrbahn ruht. Damit die sich nicht weiter ausweiten, muss die Fahrbahn an den Außenrändern entlastet werden. Deswegen darf der Verkehr nicht mehr über die rechte Fahrspur und den Standstreifen rollen.