A3: Vollsperrung am Wochenende zwischen Breitscheid und Ratingen-Ost

Die Autobahn wird auf diesem Abschnitt deshalb in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. Als Umleitungen können andere Autobahnen genutzt werden.

Umleitungen

Autofahrer in Fahrtrichtung Köln fahren vom Kreuz Breitscheid über die A52 in Richtung Düsseldorf und weiter im Kreuz Düsseldorf-Nord auf die A44 in Richtung Velbert bis zurück auf die A3 im Autobahnkreuz Ratingen-Ost.

Fahrer in Richtung Oberhausen fahren ab dem Autobahnkreuz Ratingen-Ost über die A44 in Richtung Mönchengladbach und von dort weiter auf die A52 in Richtung Essen bis zum Autobahnkreuz Breitscheid.

Sanierung kostet 1,7 Millionen Euro

Auf einer Länge von knapp fünf Kilometern wird in beiden Richtungen die Fahrbahn erneuert. Dafür soll ein lärmmindernder Asphalt verwendet werden. Nach der Erneuerung der Fahrbahndecke werden rund 20 Kilometer weiße Markierungen aufgesprüht. Die Sanierung soll rund 1,7 Millionen Euro kosten.

Die A3 zwischen Oberhausen und Köln wird täglich von mehr als 100.000 Autos befahren.

Stand: 25.09.2020, 07:24