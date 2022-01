Tanklastzug überschlägt sich: A57 bei Neuss gesperrt

Weiterer Unfall: Kühltransporter stürzt Brückenböschung hinunter

Wenig später ist am Donnerstagmittag bei einem weiteren Unfall ein Kühltransporter sechs Meter tief die Brückenböschung an der Josef-Kardinal-Frings-Brücke in Neuss heruntergestürzt. Auch dort dauert die Bergung noch mehrere Stunden. Der Fahrer ist dabei laut Polizei schwer, sein Beifahrer leicht verletzt worden. Beide wurden in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestand nicht.

Seit dem frühen Nachmittag ist die B1 in Richtung der A57 wieder einspurig befahrbar. Der rechte Fahrstreifen und die Ausfahrt in Richtung Rheinpark-Center bleiben laut Polizei weiterhin gesperrt.

Stand: 20.01.2022, 16:41