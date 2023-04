Autobahn 46 in Wuppertal wird gesperrt

Der Abschnitt der viel befahrenen Autobahn zwischen dem Sonnborner Kreuz und der Abfahrt Haan-Ost bekommt sogenannten Flüsterasphalt. "Dieser Asphalt ist etwa um fünf Dezibel leiser. Das führt dazu, dass die Autobahn nach dem Ausbau nur noch als halb so laut wahrgenommen wird", sagt Elma Kok von der Autobahn GmbH . Außerdem läuft das Wasser besser ab. Es soll bei Regen keine Gischt mehr geben.

Jahrelange Bauarbeiten

Sechs Jahre Nadelöhr zwischen Wuppertal und Haan-Ost

Bevor es aber so weit ist, müssen die Pendler erst einmal mit Sperrungen leben – und zwar zwei mal: Am Donnerstag, 13.04., um 21 Uhr bis Montag früh in Richtung Düsseldorf, und im Juni in der Gegenrichtung, also von Haan-Ost bis zum Sonnborner Kreuz. Dann soll die Großbaustelle nach sechs Jahren beendet sein.

Sechs Spuren und besserer Schallschutz

Sechs Spuren für einen besseren Verkehrsfluss

Die Pendler können sich dann auf eine auf sechs Spuren ausgebaute Autobahn freuen. Die Anwohner profitieren – neben dem Flüsterasphalt – von doppelt so hohen Schallschutzwänden.

Immer wieder Verzögerungen

Ursprünglich sollte die Autobahn schon im Sommer 2021 fertig sein. Aber immer wieder verzögerten sich die Arbeiten – etwa durch Probleme im Untergrund, die sich erst im laufenden Betrieb ergeben hätten, sagt Olaf Wüllner, der Projektverantwortliche bei der Autobahn GmbH.

Die nächsten Baustellen sind schon geplant

Dazu sei der Engpass bei den benötigten Baustoffen gekommen. Schließlich sollte schon im Herbst 2022 der Flüsterasphalt aufgebracht werden, doch dafür war es zu kalt.

A46 bleibt Nadelöhr

Aber nach der Baustelle ist vor der Baustelle. Als nächstes soll die A46 im Bereich Wuppertal-Wichlinghausen saniert werden - und unter dem Arbeitstitel "Brückenstrecke durch das Bergische Land" nimmt die Autobahn GmbH den gesamten Bereich der A46 in Wuppertal unter die Lupe.

Schon jetzt ist klar, dass mehrere Auffahrten und Autobahnbrücken erneuert werden müssen. Einen Zeitplan gibt es dafür noch nicht.