Gegen 16.15 Uhr ist der Mann am Mittwochnachmittag bei tief stehender Sonne ungebremst in einen Sattelzug gefahren, der an einem Stauende stand. Er ist noch am Unfallort gestorben.

Die stark verkeilten Fahrzeuge werden mit Spezialgeräten getrennt. Die Kölner Polizei hat Sichtschutzwände rund um den Unfallort aufgebaut. Sie sichert dort mit einem Verkehrsunfall-Aufnahmeteam Spuren.

Über das Thema berichten wir am 23.03.2022 in der Lokalzeit im WDR Fernsehen.