Grüner Appell für Windkraft in Roetgen

Roetgen ist die einzige Gemeinde der Städteregion Aachen, auf deren Fläche noch keine Windkraftanlage steht. Der Gemeinderat will das ändern. Auf dem Hügel Birkhahnskopf soll ein kleiner Windpark mit drei Windrädern errichtet werden. Die Voraussetzungen: Die Prüfungen etwa zum Artenschutz lassen das zu und die Bürger stimmen für die Windkraft. Am Wochenende haben Grüne aus Kommunal- und Bundespolitik für die Windkraft als Energie der Zukunft geworben.

NRW wird Windkraft ausbauen

Der Aachener Grünen-Politiker Oliver Krischer ist Staatssekretär im Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz und betont, dass Windenergie die zentrale Säule beim Ausbau erneuerbarer Energien ist. Zwei Prozent der Landesfläche sollten für die Windenergie reserviert werden. In NRW liege man aktuell bei 0,6 Prozent. Alle Regionen müssten mitziehen. Es gehe nicht, zu sagen: " Windenergie ja, aber nicht bei uns ."

Windkraft und Solaranlagen sichern die Energie der Zukunft

Lukas Benner, Thomas Griese, Gudrun Messing, Oliver Krischer am Wochenende im Grünen Zentrum in Roetgen

Thomas Griese, Grüner im Städteregionstag, spricht Klartext: " Alle Kommunen der Städteregion haben eigene Windkraftanlagen, nur Roetgen nicht. Wir appellieren, nicht den bayerischen Weg zu gehen, sondern sich an der Energiewende zu beteiligen. " Windkraft und Photovoltaik sicherten die Energieversorgung der Zukunft und seien zudem am billigsten.

Ziel: Klimaneutralität im Jahr 2030

110 Windräder drehen sich insgesamt derzeit in der Städteregion. Bis zu maximal 70 zusätzliche Windkraftanlagen seien nötig, um bis 2030 klimaneutral zu sein, sagt Griese.

Für den Grünen-Bundestagsabgeordneten Lukas Benner aus Roetgen spielen auch sicherheitspolitische Aspekte eine Rolle. Die akute Situation in der Ukraine zeige, wie wichtig es sei, unabhängig zu werden von fossilen Energieträgern - besonders aus autokratischen Systemen.

Wald ist kein Tabu für Windkraft

Die geplanten Windräder sollen in einem Waldstück aufgestellt werden. Dagegen regt sich Widerstand in der Gemeinde. Den Windkraftgegnern in Roetgen halten die Grünen eine aktuelle Stellungnahme des Sachverständigenrats für Umweltfragen entgegen: " Sind Waldflächen nicht als Schutzgebiete ausgewiesen und auch nicht als potenzielle FFH -Gebiete identifiziert worden, kommt ihre Nutzung für die Windenergie grundsätzlich in Betracht. " Dies gelte insbesondere für ökologisch wenig wertvolle Bereiche wie naturferne Nadelholzbestände. Und um einen solchen Standort handele es sich auch in Roetgen, sagen die Grünen.

Windkraft ist lukrativ und spart CO2

Außerdem: Ein Hektar Wald binde im Jahr rund 5,4 Tonnen CO2. Eine Windkraftanlage dagegen spare 10.000 Tonnen CO2 pro Jahr aus Braunkohleverstromung. Für ein Windrad müsse man weniger als ein Hektar Wald roden.

Sollte Roetgen tatsächlich in einigen Jahren einen Windpark haben, sollen sich die Bürger über eine Energiegenossenschaft am Gewinn beteiligen können. Die Gemeinde selbst rechnet mit Einnahmen durch Pacht und Gewerbesteuer in Höhe von rund 100.000 Euro pro Windrad.

Rotmilan und Schwarzstorch sind nicht von Windrädern bedroht