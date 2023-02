Wetter-Aussichten für Karneval: Dickes Fellkostüm oder dünnes Feenkleid?

Sicher kann man das schon für den Geisterzug sagen, der bereits am Samstagabend durch die Straßen von Köln zieht. " Es wird deutlich grauer als noch am Freitag ", sagt WDR-Wetterexperte Jörg Brunsmann. " Wenn überhaupt gibt es lediglich am Nachmittag im Rheinland etwas Sonne. " Außerdem könne es lokal immer mal wieder nieseln. In Köln erreichen die Temperaturen laut Brunsmann bis zu 9 Grad, in Dortmund 8 Grad und in der Eifel bleibt es mit 5 Grad am kältesten.