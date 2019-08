Der natürliche Wasserkreislauf in der Region zwischen Jülicher Börde und der Eifel ist aus dem Lot geraten. Das sind neue Ergebnisse einer Langzeitstudie des Forschungszentrums Jülich, die am Donnerstag (08.08.2019) veröffentlicht wurden.

Schon seit Jahren beobachten die Forscher den gesamten Lauf der Rur von ihrer Quelle im belgischen Venn bis zur deutsch-niederländischen Grenze bei Roermond. Die extreme Hitze mit Temperaturen um die 40 Grad und die anhaltende Trockenheit liefern den Wissenschaftlern wertvolle Daten. Denn damit können kleinräumige Veränderungen des Klimas beobachtet und bewertet werden.

23 Prozent weniger Niederschlag

Grundwasserlevel im Wald und auf Feldern sinkt

So wurden im vergangenen Jahr in Jülich-Selhausen und im Waldgebiet rund um den Wüstebach bis zu 23 Prozent weniger Niederschlag gemessen als im langjährigen Durchschnitt. Die Forscher beobachteten an verschiedenen Versuchsstandorten, dass die Pflanzen über den ausgetrockneten Ackerböden kaum Wasser aus dem Boden aufnehmen konnten. Hinzu kam, dass das Getreide früher reif und abgeerntet war. Folglich konnte auch kein CO2 mehr aufgenommen werden. Und das wiederum verstärkt den Treibhauseffekt, sagen die Jülicher Forscher.

Baumwurzeln gehen an Wasserreserven

In den Waldgebieten der Eifel war die Situation eine andere. Dort zapften die Bäume mit ihren tiefen Wurzeln die Wasserreserven in den tieferen Bodenschichten an. Das ging allerdings zu Lasten des Grundwassers, dessen Level weiter sank.

Trockenheit schadet dem Wasserkreislauf nachhaltig

Die langfristigen Folgen für das regionale Klima können die Forscher noch nicht abschätzen. Aber sie stellen fest, dass die Trockenheit dem Gesamtsystem des Wasserkreislaufs schadet. Regnet es weiterhin zu wenig, wird sich nach Einschätzung der Jülicher Wissenschaftler die Situation weiter verschärfen.