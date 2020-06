Großbrand in Süsterseel im Kreis Heinsberg

Großbrand in Süsterseel Kreis Heinsberg

In Süsterseel Kreis Heinsberg ist heute Nachmittag (02.06.2020) ein Waldbrand ausgebrochen. Mehrere Stunden lang stand eine größere Fläche in Flammen, so die Feuerwehr. Zur Brandbekämpfung sind Einsatzkräfte aus der ganzen Region angefordert worden. Auch die NATO-Feuerwehr aus Geilenkirchen war vor Ort. Laut Feuerwehr waren 30 Fahrzeuge in Süsterseel im Einsatz. Jetzt ist das Feuer gelöscht.

Tierpark Gangelt nicht betroffen

Die Feuerwehr bekämpft aktuell zwei Stellen, die in Flammen stehen – die Brandschützer haben quasi eine Schneise durch das Feuer gezogen, um besser löschen zu können. Die Einsatzzentrale der Feuerwehr geht davon aus, dass die Löscharbeiten mindestens bis in den Abend andauern werden. Für den Wildpark Gangelt, der unmittelbar daneben liegt, gibt es eine erste vorsichtige Prognose, dass die Flammen nicht übergreifen. Laut Feuerwehr brennt auf einer Fläche von insgesamt 200.000 Quadratmetern an mehreren Stellen Unterholz. Das Gebiet ist schwer zugänglich und die Trockenheit erschwert die Löscharbeiten zusätzlich. Der Polizeihubschrauber, der die Feuerwehrleute aus der Luft koordiniert hat, ist inzwischen abgezogen worden. Das Feuer konnte zum Abend gelöscht werden. dennoch wird die Feuerwehr die nacht über Wache halten, um erneut aufflackerden Brände löschen zu können.

Feuer inzwischen gelöscht

Die Ursache ist noch unklar – in letzter Zeit hatte es in Süsterseel aber mehrfach gebrannt. Brandstiftung kann, laut Feuerwehr, nicht ausgeschlossen werden. Das Feuer konnte zum Abend gelöscht werden. Dennoch wird die Feuerwehr die nacht über Wache halten, um erneut aufflackerden Brände löschen zu können.

Stand: 02.06.2020, 19:26