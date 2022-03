Prozess um Vergewaltigung in Aachen

Sollten sich im Prozess die schweren Vorwürfe bestätigen, dann erlitt das Opfer am 12. Oktober 2021 ein Martyrium.

Vergewaltigt und Geld erpresst?

Die Frau war am Morgen auf dem Weg zur Arbeit und hatte gerade den Nebeneingang zu ihrem Geschäft in der Aachener Innenstadt aufgeschlossen, da wurde sie von einem Mann gepackt und in das Gebäude gedrängt. Sie wurde mit einer Flasche bedroht und dann vergewaltigt. Der Täter soll die Frau auch gezwungen haben, 50 Euro von einem nahen Geldautomaten abzuheben. Laut Anklage hoffte sie darauf, danach frei zu kommen. Doch der Mann soll die Frau in der Nähe des Katschhofes erneut vergewaltigt haben.

Ein Zeuge bemerkte die Tat und alarmierte die Polizei. Kurze Zeit später wurde der Angeklagte als mutmaßlicher Täter festgenommen.

Staatsanwaltschaft geht von Wiederholungstäter aus

Der 26-Jährige ist für die Justiz kein Unbekannter. Jahrelang hatte er wegen Sexualdelikten in Jugendhaft gesessen, danach nahm er am KURS-Programm teil, an der „Konzeption zum Umgang mit rückfallgefährdeten Sexualstraftätern“.

Nur acht Tage nach Verbüßen seiner letzten Gefängnisstrafe soll er dann über die Frau in Aachen hergefallen sein.

Sicherheitsverwahrung möglich

Das Aachener Landgericht hat für den Prozess insgesamt sechs Verhandlungstage bis zum 6. April angesetzt. Sollten die Richter den Angeklagten für schuldig sprechen, dann droht dem 26-Jährigen eine lange Haftstrafe mit anschließender Sicherungsverwahrung - auf unbestimmte Zeit.