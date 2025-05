Am Wuppertaler Hauptbahnhof kamen am Sonntagmittag mindestens 2000 Demonstranten zusammen - sie demonstrierten für die Freiheit von Tieren und gegen die Tierhaltung in Zoos. Damit folgten sie dem Aufruf des Youtubers Robert Marc Lehmann, der als Tierschützer und Buchautor bekannt ist und reisten zum Teil aus ganz Deutschland an.

Hintergrund war ein Vortrag, den Lehmann am Sonntag eigentlich hätte halten sollen: Anlässlich des "Zukunftsfestivals" in der Wuppertaler Stadthalle, das mit einem bunten Programm u.a. für Kinder und Jugendliche den Blick in die Zukunft richten sollte. Die Verantwortlichen der Stadthalle sollen Lehmann aufgefordert haben, keine Kritik an Zoos in seinem Vortrag zu üben.

Vorwurf der Zensur

Influencer Robert Marc Lehmann rief zur Tierschutz-Demo am Wuppertaler Hbf auf

Im Vorfeld sollen der Vorsitzende des Wuppertaler Zoo-Vereins Bruno Hensel und ein weiterer Meinungsblogger die Stadthalle kontaktiert und sich kritisch zu Lehmanns Person geäußert haben. Der Youtuber fühlte sich zensiert und sagte daraufhin ab. Als dann - laut Lehmann - auch noch ein Anwaltsschreiben der Stadt Wuppertal Geld von ihm einforderte, rief er seine Community zur Demonstration auf.

"Es ist eine Farce, dass man mich zensieren möchte, wegen einer Meinung, die ich vertrete wegen meiner Expertise. Ich habe Jahre lang im Zoo gearbeitet und Tiere selbst in Gefangenschaft gehalten." Robert Marc Lehmann, Influencer & Buchautor

Silke Asbeck, Geschäftsführerin der Wuppertaler Stadthalle

Die Stadt Wuppertal und die Stadthalle hatten bereits öffentlich mit einem Statement reagiert und ihrerseits ein Angebot zum direkten Austausch mit Lehmann gemacht. Dazu kam es bislang nicht.

"Es ist sehr schade, dass da ein völlig falscher Eindruck der Situation entstanden ist. Es gibt ein öffentliches Statement und Gesprächsangebot der Stadt Wuppertal – wir werden sehen, ob Herr Lehmann den Dialog mit uns aufnimmt. Wir würden uns freuen, wenn wir ein Stück in Richtung Auflösung der Situation kommen können.“ Silke Asbeck, Geschäftsführerin der Stadthalle

Laut Polizei verlief die Demonstration vor dem Wuppertaler Hauptbahnhof mit rund 2000 Teilnehmern friedlich.

