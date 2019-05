Kunden und Patienten lassen Termine sausen

Das Gesicht reinigen, Unreinheiten behandeln, Augenbrauen zupfen - wenn die Kunden bei Kosmetikerin Jessica Schaller auf dem Behandlungsstuhl liegen, kriegen sie das komplette Verwöhnprogramm.



Die 30-Jährige hat sich mit ihrem Kosmetikstudio selbstständig gemacht und hat alles genau durchgerechnet: Denn ein eigenes Studio bedeutet hohe laufende Kosten - und Verantwortung für vier weitere Mitarbeiterinnen. Wenn dann Termine nicht abgesagt werden, ist der Ausfall kaum aufzufangen.

Jessica Schaller in ihrem Kosmetikstudio Sankt Augustin.

Der Ausfall kostet viel Geld

„Es ist sehr schwierig. Zur Not muss man an sein Gespartes drangehen und dann hoffen, dass es im nächsten Monat besser läuft“ , sagt sie. Ihr Geschäft läuft gut, aber fünf Termine pro Woche fielen eigentlich immer aus. Im Monat sind das schnell 1.500 Euro. Miete, Gehälter und alle anderen Kosten laufen aber weiter.

Jessica Schaller berechnet unzuverlässigen Kunden deswegen einen Obolus in Höhe von 20 Euro. Aber statt zur Einsicht führe das bei den unzuverlässigen Kunden eher zu langen Diskussionen. " Wir versuchen dann meistens beim nächsten Termin den Betrag mit abzukassieren," erzählt die Kosmetikerin. "Manchmal kommen die Kunden daraufhin gar nicht mehr wieder, weil sie beleidigt sind.“

Überbuchen als Lösung?

Augenarzt Karsten Paust beklagt, dass die Zuverlässigkeit seiner Patienten in den letzten Jahren immer mehr abgenommen hat.

Augenarzt Karsten Paust in Bonn erlebt das gleiche Phänomen. In seiner Praxis werden rund zehn Prozent der Termine nicht abgesagt. Das hat Konsequenzen für alle Patienten. „Wir gehen in unserer Praxis damit so um, dass wir überbuchen," erklärt der Mediziner. "Wir nehmen also von vornherein mehr Patienten an. Wenn dann aber alle kommen und noch Notfälle dazu, dann kann es sein, dass man mehr abarbeiten muss." Für die zuverlässigen Patienten bedeutet das: längere Wartezeiten.