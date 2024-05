Biker machen Sternfahrt für verletzte Ratinger Rettungskräfte

Genau ein Jahr nach dem Angriff starten die Blue Knights und die Red Knights, die Motorradklubs der Polizei und der Feuerwehr aus ganz NRW , zu einer gemeinsamen Sternfahrt.

In diesem Hochhaus in Ratingen-West explodierte der Brandsatz

Mit der Aktion wollen sie an den Brandanschlag von Ratingen erinnern. 35 Rettungskräfte waren am 11. Mai bei einem Einsatz in Ratingen zum Teil schwer verletzt worden. Ein 57-Jähriger hatte die Helfer in seiner Wohnung mit Benzin angegriffen. Gegen den Mann wird wegen versuchten Mordes ermittelt. Er sitzt in Untersuchungshaft.

Zeichen des Respekts für die Helfer

Bereits im vergangenen Jahr waren etwa 300 Motorräder auf der Straße, um ein Zeichen der Solidarität und des Respekts mit den Einsatzkräften zu setzen. Die Biker starten auch dieses Mal ihre Fahrt in Dorsten, Moers, Essen und Köln und treffen in Ratingen zusammen. Auf dem Marktplatz soll es am späten Nachmittag eine Kundgebung geben.

Spendenaktion für Brandanschlags-Opfer