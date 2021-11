Seilbahn in Bonn wirtschaftlich sinnvoll

Die Kosten-Nutzen-Analyse ergab einen Wert von 1,6. Das bedeutet: Der Nutzen wäre größer als die erwarteten Kosten. Diese werden auf 66 Millionen Euro geschätzt. Bund und Land hatten im Vorfeld signalisiert, einen Großteil der Kosten zu tragen, wenn die Seilbahn einen volkswirtschaftlichen Nutzen bringt. Ein großer Teil der Investitionen kann über das Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) gefördert werden. Die Stadt Bonn müsste selbst rund elf Millionen Euro bezahlen.

Fünf Stationen quer durch Bonn

Die Seilbahn soll die Lösung für den Dauerstau in Bonn sein und im Zehn-Minuten-Takt von der Beueler Seite vom Schießbergweg bis zur Uniklinik auf den Bonner Venusberg fahren. Sie hat laut Plan eine Länge von knapp 4,3 Kilometern. Unterwegs sind Haltestellen an der Rheinaue, am UN Campus und am Loki-Schmidt-Platz vorgesehen. Die Stadt Bonn rechnet damit, dass knapp 15.000 Fahrgäste die Seilbahn täglich nutzen würden. Nach ihrer Schätzung könnten damit 12 Millionen Pkw-Kilometer pro Jahr vermieden werden.

Stadtwerke als Betreiber

In dem Gutachten zur Kosten-Nutzen-Analyse wurden nicht nur die Gesamt-Baukosten berechnet, sondern auch die finanziellen Auswirkungen für den Betreiber für einen Zeitraum von bis zu 30 Jahren. Als Betreiber sind die Bonner Stadtwerke im Gespräch. Laut Analyse müssten die Stadtwerke langfristig mit Kosten von 2,1 Millionen Euro pro Jahr rechnen. Auch da sagen die Analysten, dass es volkswirtschaftlich sinnvoll sei.

Vorreiterrolle in Deutschland

In Deutschland gibt es das noch nirgends: Eine Seilbahn, die sowohl in ein städtisches Bus-und-Bahn-Netz und auch in die Tarifstruktur integriert wird: „Die Seilbahn wäre ein großer Meilenstein in Richtung nachhaltiger Mobilität für Bonn. Wir wollen die Straßen entlasten und das Klima schützen – und dafür brauchen wir einen attraktiven Öffentlichen Nahverkehr. Die Seilbahn kann ein innovativer Bestandteil unseres Nahverkehrsnetzes werden“, betont Oberbürgermeisterin Katja Dörner.

Die Stadt Wuppertal hatte ein ähnliches Projekt geplant, doch die Bürger sprachen sich mehrheitlich dagegen aus. Auch in Bonn gibt es bereits eine Bürgerinitiative gegen die Seilbahn.

Die Stadt Bonn will das Gutachten am 9. Dezember dem Stadtrat vorlegen. Dieser soll entscheiden, ob die Stadtverwaltung die Seilbahn für den ÖPNV-Bedarfsplan anmelden soll und damit auch die Fördergelder bekommen kann.

Stand: 08.11.2021, 11:25