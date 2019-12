" Wir sind so stark wie nie auf dem Platz ", sagt der SPD -Landesvorsitzende Sebastian Hartmann. Vor eineinhalb Jahren hatte Hartmann den Chefposten in der nach einer verheerenden Landtagswahl am Boden liegenden Landes-SPD übernommen. Wenn ihm damals jemand vorher gesagt hätte, so Hartmann heute, dass die NRW-SPD jetzt mit Norbert Walter-Borjans einen Vorsitzenden und mit Rolf Mützenich den Fraktionschef im Bund stellen würde, dann hätte er das für unmöglich gehalten.

Nominierung kam vom Landesverband