Prozess um brutalen Überfall auf Siegburger Uhrenhändler

Monatelang ermittelt die Polizei. Anwohnern sind die beiden Fluchtautos in den Tagen vor dem Überfall aufgefallen – die Täter haben ihr Opfer ausspioniert. Über den Audi Q8, der vor der Tat in Italien gestohlen worden war und plötzlich in Belgien wieder auftaucht, kommen die Fahnder der Bande näher.

Festnahmen erst eineinhalb Jahre nach der Tat

Die Auswertung der Videos aus den Überwachungskameras sowie Telefonüberwachungen führt schließlich nach eineinhalb Jahren zur Festnahme von einer Frau und sechs Männern aus Köln und dem Kreis Düren.

Der mutmaßliche Haupttäter war bei der Tat als einziger nicht maskiert. Mit Hilfe von einem Gesichts- und einem Bewegungs-Gutachten glaubt die Staatsanwaltschaft den Mann überführen zu können. Sebastian Holbeck, Verteidiger des Mannes, bestreitet eine Beteiligung seines Mandanten an dem Überfall vehement: „Mein Mandant war zur Tatzeit noch nicht einmal in Deutschland. Er war beruflich in Straßburg. Außerdem erkenne ich ihn auf den Videoaufnahmen nicht wieder."

Uhrenhändler sagt im Prozess als Zeuge aus

Der Uhrenhändler aus Siegburg hatte bei der Tat zahlreiche Verletzungen erlitten. Zum Beginn des Prozesses kommt er ins Landgericht, sitzt seinen mutmaßlichen Peinigern gegenüber. Im Verlaufe des Prozesses wird er als Zeuge aussagen. Ein Urteil wird Anfang Juni erwartet.

