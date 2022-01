Corona-Zentrum in Bergheim: Impfen und Testen unter einem Dach

„Wir wollen doch alle wieder Normalität, wir wollen reisen, tanzen und uns umarmen“, sagt Lennart Steffen, Organisator des neuen Corona-Zentrums in Bergheim. Das will er hier vorantreiben. Seit Beginn der Pandemie setzt sich der angehende Arzt für Test- und Impfmöglichkeiten ein. In Bergheim sollen täglich 1.200 bis 1.500 Menschen getestet werden können, bei den Impfungen will er mit seinem Team 2.500 pro Tag schaffen.

"Alles unter einem Dach, das gibt es in NRW bisher nicht"

Und wer seinen Antikörpter-Titer bestimmen lassen will, also die Anzahl der Corona-Antikörper im Blut, kann auch das im neuen Zentrum. „Das alles unter einem Dach, das gibt es in NRW bisher nicht“, so Lennart Steffen, „man muss nicht mehr von A nach B gehen oder sich um einen Termin beim Hausarzt bemühen.“ Zudem gehe das hier ohne Termin und der Antikörpertest sei auch nicht bei allen Hausärzten im Angebot.

Vorbereitungen für das neue Zentrum in Bergheim unter Hochdruck

Lennart Steffen im Corona-Impf- und Test-Zentrum Bergheim

„Das war schon ein Kraftakt“, fasst Bergheims Bürgermeister Volker Mießeler die Vorbereitungen in den vergangenen Wochen zusammen. Strom, Ausstattung, die gesamte Infrastruktur – alles musste in den Räumlichkeiten eines ehemaligen Supermarkts für das Corona-Zentrum organisiert werden. Mit dem Zentrum wolle die Stadt auch die Gastronomie und die Geschäfte unterstützen, indem sie es den Menschen möglichst leicht mache, sich impfen oder testen zu lassen.

Antworten auf Fragen zu Corona

Dafür werden in Bergheim täglich im Schnitt 30 Mitarbeitende am Start sein. Darunter auch Ärztinnen und Ärzte, die sich darauf freuen, im neuen Zentrum wichtige Arbeit zu leisten, so Lennart Steffen. Vor etwa zwei Jahren hat der Medizinstudent die ersten Tests in Köln und Umgebung organisiert, inzwischen hat er eine Firma, die Test- und Impfmöglichkeiten anbietet.

Für das Zentrum in Bergheim erhofft er sich natürlich, dass sich möglichst viele Menschen impfen lassen. Und als angehender Arzt ist ihm auch wichtig, „dass die Menschen das Zentrum als Anlaufstelle sehen, wo sie ihre Fragen zu Corona stellen können und dass sie merken, dass ihnen hier immer kompetent geholfen wird.“

Das Corona-Impf- und Test-Zentrum ist täglich von 8.00 Uhr bis 20.00 Uhr geöffnet.