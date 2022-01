Mordopfer nach 30 Jahren identifiziert

Der Tote heißt Ernst K. Er hat in Siegburg gelebt, wurde 1990 von Angehörigen als vermisst gemeldet. 1992 wurde er vermutlich zuletzt lebend gesehen. Nach Angaben der Polizei hatte er Kontakte ins Drogenmilieu.

Polizei hofft auf neue Ermittlungsansätze

Das Mordopfer Ernst K. (Foto: Polizei Bonn)

Die Beamten der Bonner Mordkommission glauben, dass sie auf der Suche nach dem Täter einen großen Schritt weiter sind. „Das ist ein unglaublicher Sprung in den Ermittlungen“ , sagt Robert Scholten, Sprecher der Bonner Polizei. „Endlich haben wir einen Namen, endlich haben wir ein Gesicht.“ Die Beamten der Mordkommission hoffen jetzt auf neue Ermittlungsansätze. Sie haben ein Foto des Mordopfers veröffentlicht. Es zeigt Ernst K. im Alter von etwa 25 Jahren, kurz bevor er als vermisst gemeldet wurde.

Schüler fanden Knochen im Wald

Pfingsten 1994 hatten zwei Schüler beim Spielen in einem Wald Knochen gefunden. Auch die Eltern der Jungen glaubten damals, dass es sich um Tierknochen handelte. Bis die Freunde ihren Fund mit in die Schule nahmen und ihrer Biologielehrerin zeigten. Die Polizei sicherte am Fundort weitere Teile des Skeletts. Schnell war klar: Es sind die Überreste eines Menschen, der durch zwei Kopfschüsse ermordet wurde.

DNA-Untersuchung bringt Polizei zunächst auf die falsche Fährte

Die Knochen wurden im Labor untersucht. Aber die Auswertung von DNA-Spuren war damals noch neu und sehr fehleranfällig. Eine erste Analyse ergab fälschlicherweise, dass es sich um die Leiche einer Frau handelt. Als der Irrtum Anfang 2021 herauskam, rollte die Polizei den Fall neu auf – und hatte damit Erfolg.

„Der Fall zeigt, dass man auch bei solchen alten Kriminalfällen, so genannten Cold Cases, nie aufgeben darf“ , sagt Polizeisprecher Robert Scholten. „Wir versuchen jetzt herauszufinden, zu wem Ernst K. in der Zeit von seinem Verschwinden 1990 bis zu seinem Tod 1992/1993 Kontakt hatte. Wir hoffen natürlich, dass wir durch die Veröffentlichung des Fotos wichtige Hinweise bekommen.“ Die Chance, den Mord an Ernst K. nach 30 Jahren aufklären zu können, ist so groß wie nie zuvor.

Stand: 10.01.2022, 17:53