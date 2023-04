Aktion gegen Schwarzarbeit auf dem Bau

Im Kölner Stadtteil Braunsfeld rücken am Dienstag Einsatzfahrzeuge des Zoll vor einer riesigen Baugrube an. Die Beamten riegeln Zugänge zu dem Gelände ab. Niemand kommt mehr hinein oder heraus.

Die Zoll-Beamten schwärmen in kleinen Gruppen auf dem weitläufigen Gelände aus. Jeder Arbeiter, der in der Baugrube an Holzverschalungen, mit dem Betongießen oder beim Stahlflechten beschäftigt ist, muss seinen Ausweis zeigen. Die Kontrolleure befragen die Männer nach Löhnen und Arbeitszeiten.

Auch Mindestlöhne im Fokus

„Hier geht es darum, ob die Leute eine Arbeitserlaubnis haben, ob sie möglicherweise Sozialleistungen beziehen und natürlich um die Frage, ob die Arbeitgeber sich an die festgelegten Mindestlöhne halten“ , sagt Jens Ahland, Sprecher des Hauptzollamtes Köln dem WDR.

Zollbeamte überprüfen eine Arbeitserlaubnis.

Die eigentliche Arbeit der Finanzkontrolle Schwarzarbeit beginnt nach den Überprüfungen auf den Baustellen. Ergibt sich ein Verdacht, dass Arbeiter nicht regulär beschäftigt sind, kontrollieren die Zollbeamten bei den Unternehmen Lohnlisten und Arbeitszeiten. Das kann mehrere Wochen dauern.

Erste Ergebnisse der Kontrollen am Nachmittag

Am Dienstagmorgen ziehen die Einsatzkräfte des Zolls von einer Baustelle zur nächsten. Die Kontrollen sind Teil einer bundesweiten Aktion gegen Schwarzarbeit auf Baustellen und werden voraussichtlich den ganzen Tag andauern. Erste Ergebnisse der Überprüfung auf den Baustellen in Köln will das Hauptzollamt am frühen Nachmittag veröffentlichen.

Über dieses Thema haben wir am 25.April 2025 im WDR Hörfunk in der Lokalzeit auf WDR2 und WDR Fernsehen.