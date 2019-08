Redebedarf: Kölner wollen sicheren Ebertplatz

Nach dem Tod eines 25-jährigen mutmaßlichen Drogendealers auf dem Kölner Ebertplatz machen sich viele Menschen Sorgen. Denn in den vergangenen Monaten erlebten sie, dass die Gewalt auf dem Platz zunimmt. Am Mittwochabend (28.08.2019) haben sich Innenminister Herbert Reul (CDU), die Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker (parteilos) und der Kölner Polizeipräsident den Fragen und den Vorschlägen der Bürger gestellt.

Innenminister Reul erneut zu Besuch am Ebertplatz

Trotz drückender Hitze war das Gedränge im Brauhauses am Ebertplatz groß. Für Innenminister Herbert Reul war es schon der dritte Besuch in den vergangenen zwei Jahren. Es sei in den vergangenen Monaten viel erreicht worden, sagte er. Die Bürger hätten mit viel Engagement dafür gesorgt, dass der Platz zu einem Treffpunkt für Familien in dem Viertel werde.

Deshalb komme er gerne zu einer Diskussion mit den Bürgern. " Ich finde, man muss jetzt versuchen, wie man hinkriegt, dass dieser gemeinsame Weg weiter gegangen wird und wahrscheinlich muss man an einigen Stellen nachschärfen, weil es noch nicht hundertprozentig geklappt hat. "

Drogenhandel direkt vor der Haustür

Innenminister Reul, Kölns OB Reker und Polizeipräsident Jacob

Viele Anwohner machten in ihren Diskussionsbeiträgen klar, dass der Drogenhandel direkt vor ihrer Haustür sie verunsichert. Aber die Probleme gingen weit über den Handel mit Rauschgift hinaus, sagte Ruth Wennemar, Sprecherin des Bürgervereins Eigelstein. Es würden auch Stühle vor Cafés umgeworfen und Autos zerkratzt.

" Die Aggressivität nimmt zu, auch gegenüber Passanten "

Die Bürger fordern mehr Einsätze der Polizei und eine Station mit Streetworkern auf dem Ebertplatz. Der Kölner Polizeipräsident sagte, die Polizei sei dort fast schon im Dauereinsatz. Mehr sei kaum zu leisten. Dennoch will die Polizei mehr Zivilbeamte einsetzen und deren Dienstzeiten auch in die Nacht ausdehnen.

Einig waren sich alle , dass es kein Allheilmittel gegen Gewalt und Kriminalität auf dem Ebertplatz gebe. Ein Bündel von Maßnahmen sei notwendig, um den Platz von Dealern und Junkies zurückzuerobern.

Unter anderem kündigte Innenminister Reul an, die Installation der Videobeobachtung auf dem Ebertplatz zu beschleunigen.

Bürgerverein zufrieden mit dem Gespräch

Die Sprecherin des Bürgervereins Ruth Wennemar war mit den Ergebnissen der gut zweistündigen Diskussion zufrieden: Verstärkte Polizeieinsätze, mehr Festnahmen von Dealern, schnelle Videobeobachtung und Streetworker auf dem Ebertplatz.