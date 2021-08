Für die Sicherung der Spuren am Unfallort, setzen die Beamten in Köln u.a. Drohnen, 3 D-Scanner, sowie spezielle Technik zum Auslesen digitaler Daten ein. Meist liefern die elektronischen Daten in den Autos schon die entscheidenden Hinweise.

Speziell geschulte VU-Teams künftig auch in Bielefeld, Dortmund und Münster

Bei der Kölner Polizei sind solche speziell geschulten Teams schon seit mehreren Jahren im Einsatz. Ab September sollen dann Verkehrsunfallaufnahme-Teams (kurz: VU-Teams) in den Kreispolizeibehörden in Bielefeld, Dortmund und Münster folgen. In den nächsten drei Jahren sollen NRW-weit 17 weitere so VU-Teams eingerichtet werden. Die Teams sollen vor allem bei Verkehrsunfällen mit Getöteten und Schwerstverletzten sowie bei illegalen Autorennen eingesetzt werden.

Stand: 02.08.2021, 15:52