Wildschwein attackiert Hund und Halterin in Kölner Wohngebiet

Jagd in "befriedetem Bezirk" nicht möglich

Wildschweine verwüsteten die Grünflächen in der Kölner Wohnsiedlung.

Das Naturschutzgebiet am ehemaligen Bachbett der Strunde direkt neben der Wohnsiedlung sei ein befriedeter Bezirk, teilt die Stadt weiter mit - hier dürfe nur in absoluten Ausnahmefällen gejagt werden, denn es sei keine sichere Jagdausübung möglich: kein Kugelfang vorhanden und zu viele Menschen unterwegs. Zudem seien Wildschwein-Rotten nicht sesshaft, zögen weiter, bis zu dreißig Kilometer am Tag.

Gerade im Spätherbst näherten sie sich menschlichen Siedlungen und suchten vor allem nachts nach eiweißreichem Futter.

Keine Lebensmittel in die Landschaft, Gärten sicher abzäunen

Deshalb rät auch das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz zu guter Umzäunung von Gärten und Mülltonnen und warnt davor, Lebensmittel unachtsam in der Natur zu entsorgen - das lockt die Tiere an, ebenso wie aktives Füttern. Sie verlieren dann ihre Scheu vor Menschen und kommen immer wieder - unbedingt vermeiden also! Auch warnt das LANUV NRW davor, die Tiere, auch Jungtiere, anzufassen - bei einer Begegnung sollte man auf jeden Fall den Rückzug antreten.

Stand: 19.01.2022, 19:32