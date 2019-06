VRS: Freie Fahrt für einen Sonntag

Ab Sonntagmorgen (23.06.2019) 00.00 Uhr dürfen Fahrgäste im gesamten Gebiet des Verkehrsverbundes Rhein Sieg ( VRS ) kostenlos fahren – und das beliebig oft. Teilnehmende Verkehrsunternehmen sind u.a. die Kölner Verkehrsbetriebe, die Stadtwerke Bonn, die Deutsche Bahn und National Express. Bei den Zügen dürfen ausschließlich Regionalbahnen genutzt werden, keine Fernzüge. Die ticketfreie Zeit endet am frühen Montagmorgen um 3 Uhr.

VRS will neue Fahrgäste gewinnen

Der VRS und die zahlreichen beteiligten Verkehrsunternehmen wollen so neue Fahrgäste gewinnen. Da am Sonntag auch das Strassenland Festival auf der für einen Tag komplett gesperrten Nord Süd Fahrt stattfindet, rechnen die Kölner Verkehrsbetriebe ( KVB ) mit einer guten Nachfrage. In den vergangenen Tagen hat die KVB bereits begonnen, die Fahrkartenautomaten mit Hinweisen zu versehen, die auf den freien Sonntag hinweisen. Beim letzten Mal wussten viele Kunden nicht, dass sie an dem ticketfreien Tag nicht bezahlen müssen.

Auch Leihfahrräder können kostenlos genutzt werden