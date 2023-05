Unbekannte rauben Jugendliche in Neuss aus

Die 17-jährigen Jugendlichen hatten sich am Dienstagabend an der Pierburgbrücke in Neuss aufgehalten, als sie von einer Gruppe von sechs bis acht Unbekannten mit Schlägen und Tritten attackiert wurden, so die Polizei am Mittwoch.

Die Angreifer zwangen sie, ihnen Bargeld und ihre Handys zu überlassen. Dabei bedrohten sie die Jugendlichen mit einer im Hosenbund getragenen Pistole und einer Machete. Danach flohen die Unbekannten zu Fuß über die Brücke.

Polizei sucht nach Zeugen

Die drei Jugendlichen wurden bei dem Vorfall leicht verletzt und mussten vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus transportiert werden.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Die Angreifer sollen vor der Tat im Bereich der Brücke ein Musikvideo gedreht haben. Sie sollen zwischen 18 und 25 Jahre alt sein und sogenannte Bandanas (um den Kopf gebundene Tücher) getragen haben.