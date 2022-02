Wegen Corona bei Mitarbeitern: Hildener Krankenhaus muss Stationen schließen

Was auch andere Bereiche der kritischen Infrastruktur befürchten, ist im St. Josef-Hospital in Hilden nun schon der Fall: Zu viele Beschäftigte sind gleichzeitig krank. 24 Patienten der chirurgischen und inneren Abteilung mussten deswegen am Freitag in Ausweichkliniken nach Solingen und Wuppertal verlegt werden.

Auf den beiden Stationen sind insgesamt 40 Beschäftigte aus dem Ärzte- und Pflegeteam positiv auf Corona getestet worden. Einige Ergebnisse stehen noch aus. Auf einer Station stand nur noch ein Facharzt zur Verfügung. Deshalb, so eine Sprecherin der Klinikgruppe, habe man keine andere Wahl als die Verlegung gehabt. Die Gynäkologie und die ambulante Notfallversorgung seien aber weiter arbeitsfähig.

Über dieses Thema berichtet auch die WDR-Lokalzeit aus Düsseldorf um 19:30 Uhr.