Eine Fahrt zu einem letzten Sehnsuchtsort

Erstmals zum Einsatz kam der Herzenswunsch-Krankenwagen im Januar dieses Jahres: Er brachte einen todkranken Jungen aus Eschweiler in den Kölner Zoo.

Freiwillige machen Erfüllung der Wünsche möglich

Begleitet werden die Patienten dabei von besonders geschulten Rettungskräften der Malteser, die diese Aufgabe ehrenamtlich übernehmen. In die Vorbereitung der Fahrten sind auch Fachleute von Hospizdiensten eingebunden. Finanziert wird das Projekt durch Spenden.

Viele letzte Wünsche möglich

Egal, ob ins Fußballstadion, zur Familie, zu Freunden oder ins Konzert. Mit dem speziell ausgestatteten Krankenwagen werden sterbenskranke Menschen für ein paar Stunden von zu Hause, aus dem Krankenhaus oder dem Hospiz dahin gebracht, wo sie ohne dieses kostenlose Angebot nicht hinkämen. Und die Erfüllung solcher Wünsche bedeutet den Betroffenen und ihren Angehörigen oft alles, so ein Sprecher des Projekts.

Wunscherfüller inzwischen deutschlandweit tätig

Das Projekt gibt es bereits an vielen Orten. Deutschlandweit begleiten schon 500 Helferinnen und Helfer an über 40 Standorten der Malteser das Projekt. Also: Wer schwer krank ist und noch einen letzten Wunsch hat, den der Herzenswunsch-Krankenwagen erfüllen kann, der hat die Möglichkeit, sich an die Malteser zu wenden.